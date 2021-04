Killarna såg flera kompisar ta sig an ”100 000 steps”-utmaningen på bland annat Youtube förra sensommaren och blev sugna på att testa själva. Eftersom Oscar Rohlin och Alexander Gustavsson spelar innebandy och Jesper Sagemar spelar fotboll ville de inte ta sig an bedriften under säsongen, så kompisarna bestämde sig för att göra det nu i vår. Under pandemin finns det ändå inte så mycket annat att göra, resonerar de.

– Vi gillar att utmana varandra och göra saker tillsammans. Det är ett perfekt sätt att svetsa oss samman och utmana sitt eget pannben, se hur mycket man orkar, säger Oscar Rohlin.

En populär rekommendation är att man ska gå 10 000 steg, motsvarande 7-8 kilometer, om dagen för att må bra. 100 000 steg är alltså en riktig utmaning.

Efter att ha tittat på hur andra har lyckats – och misslyckats – med utmaningen, planerat för packning och färdväg och på andra sätt förberett sig ska de nu gå från Ödeshögs centrum till Jönköping – en sträcka som de hoppas ska bestå av 100 000 steg.

– Sen vet man inte, när vi kommer till Jönköping kanske vi är på 80 000. Då får vi väl gå runt Munksjön och lite fram och tillbaka i centrum, säger Jesper Sagemar.

Trion kom iväg från Ödeshögs centrum strax efter klockan 06.00 på lördagsmorgonen. Vid 11-tiden befann de sig strax utanför Gränna, med drygt 29 000 steg, eller 2,5 mil, avklarade.

– Vi kämpar på! Men alltså, än så länge känns det ganska bra. Jag har lyckats hålla mig undan skoskav än så länge, men det börjar kännas att man har gått så långt på asfalt, säger Jesper Sagemar.

Eftersom alla tre idrottar till vardags tror de att de har grundfysiken som krävs för att klara utmaningen. Men att gå långa sträckor är inget någon av dem direkt har övat på. Väskorna är packade med proteinbars, mat, extraskor, energidryck och lite vatten. De räknar med att behöva lite påfyllning på vägen.

– Vi kan inte ta med hur mycket som helst, så vi har en varsin flaska med vatten. Vi får väl knacka på någon dörr eller någon butik och lösa det på vägen, säger Jesper Sagemar.

Killarna gissar att de, om de klarar utmaningen, kommer att vara i Jönköping någon gång kring klockan 02 i natt.

Har ni mött några människor på vägen?

– Vi tog en liten paus vid en stuga där de sålde badtunnor och lånade deras stolar. Då kom det några som undrade vad vi gjorde där, så då fick vi förklara lite och de tyckte väl det var kul. Sen har det varit några som har tutat på vägen, säger Jesper Sagemar.

– Det här kommer man att komma ihåg länge, det blir ett minne och det är väl lite därför man gör det. Det är inte så många som har klarat det här, säger Oscar Rohlin.

Killarna har med sig en go pro-kamera och om de lyckas med sitt uppdrag kommer de att lägga upp en sammanfattning av promenaden på Youtube.

Vad ska ni göra när ni är klara?

– Vi får se hur slut vi är när vi kommer hem. Hade det inte varit för pandemin hade man kanske kunnat gå och sätta sig på något ställe, men inget är väl öppet då. Man vill nog ha något gott att äta, något riktigt flötigt. Och så får man kanske fira i morgon, säger Jesper Sagemar.

Fotnot: Läs mer om hur det går för trion senare under dagen