TV: Trafikolycka orsakade gigantiska köer genom Skärstadalen: ”Sett ut så här hela dagen”

Natten till tisdag välte en lastbil full med stålbalkar på E4 i höjd med Vista Kulle. Lastbilen färdades i norrgående riktning men välte ner i södergående körfält. Det pågick ett stort saneringsarbete då upp mot 200 liter diesel läckte ut.

Saneringsarbetet väntas fortgå fram till klockan nio på onsdag morgon. Under tiden är fältet i södergående riktning avstängt och det här har märkts genom Skärstadalen under tisdagen. Eftersom trafiken leds om via den Riksettan ringlade sig köerna långa under hela tisdagen.

Även i norrgående riktning på E4 har framkomligheten varit begränsad och när ytterligare en trafikolycka inträffade, i rusningstid, ledde det till att många bilister även tog Riksettan norrut. Då var det tidvis trångt mellan bilarna.

Trängseln norrut hade lättat tidigt under kvällen. Men i södergående riktning fortsatte en strid ström av tung och lätt trafik. En man tidningen pratar med i Kaxholmen konstaterar att det ofta blir köer genom Skärstadalen vid trafikolyckor på E4.

– Det är inte så mycket att säga om det. Men jag tycker att vägen är dåligt underhållen på vägkanterna, den är inte gjord för de här tunga lastbilarna.

En kvinna inväntar bussen in mot stan för sitt träningspass.

– Det har sett ut så här hela dagen, jag blir nog försenad till träningen, säger hon.

Fakta: 1960 var året då etappen av motorvägen och E4 mellan Huskvarna och Motell Vätterleden invigdes. Innan dess gick trafiken igenom Riksettan och förbi Skärstad och Kaxholmen. Många äldre minns säkert en dag som denna hur trafikerad vägen var på den tiden, även om antalet fordon totalt var färre.