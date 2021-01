Två kvinnor anmäler mödravården till IVO: ”Fruktansvärt att bli anklagad som nybliven mamma”

En av anmälningarna är mot auroramottagningen på Länssjukhuset Ryhovs kvinnoklinik. Auroramottagningen är en mottagning där kvinnor som lider av förlossningsrädsla ska få hjälp och stöd inför att de ska föda barn. Men kvinnan som anmäler mottagningen upplever att hon inte har fått hjälp med sina rädslor.

Kvinnan sökte stöd på mottagningen på grund av en tidigare förlossning som hade inneburit komplikationer. Den här gången ville kvinnan föda med planerat kejsarsnitt, eftersom hon var rädd för att föda vaginalt. Kvinnan upplevde dock ingen förståelse för hennes situation, och hon kände sig pressad att gå med på en plan för förlossningen som hon inte var bekväm med.

Kvinnan skriver i anmälan att hennes klagomål inte handlar om förlossningsmetoden, utan om ”bristen på inlevelse i min situation, att inte få vara med och påverka så att jag känner mig trygg”.

Kvinnan mådde så dåligt av bemötandet på Ryhovs auroramottagning att hon till slut bytte sjukhus för sin förlossning.

Den andra kvinnan anmäler förlossningsavdelningen på Ryhov för händelser vid födseln av hennes barn. Hon upplevde att beslutet att genomföra akut kejsarsnitt togs alldeles för sent, vilket har gjort att hon numera är förlossningsrädd. Hon kritiserar också vården för att en spruta som hon skulle ha fått efter förlossningen aldrig gavs.

Kvinnan har även klagomål på en läkares noggrannhet. Läkaren ska ha skrivit fel när hen skrev in sonens födelsevikt i journalen – en vikt på knappt ett halvt kilo mer än den verkliga vikten skrevs in. Felet upptäcktes först senare, vilket gjorde att personalen trodde att spädbarnet hade gått ner i vikt under den första tiden efter förlossningen.

Kvinnan upplevde att hon blev anklagad för att inte mata barnet tillräckligt, vilket gjorde henne ledsen och kränkt: ”Detta var fruktansvärt att bli anklagad för som nybliven mamma”.

Johan Skoglund är verksamhetschef för kvinnokliniken på länssjukhuset Ryhov. Han säger att han inte kan uttala sig om enskilda anmälningar, men att de generellt alltid arbetar för att patienterna ska känna sig trygga och säkra i vården.

– När vi får en IVO-anmälan går vi genom journalanteckningar, kontaktar patienten och skriver ett svar till IVO. Om vi finner behov av förändrade rutiner så genomför vi det.

Enligt Johan Skoglund görs runt 2-5 IVO-anmälningar om året mot Ryhovs kvinnoklinik, på totalt runt 2000 förlossningar.

– Om man har synpunkter så vill vi att man hör av sig till oss direkt, alternativt till patientnämnden. Vi vet att graviditet och förlossning är mycket viktiga situationer i livet där bemötandet spelar stor roll. Om man inte känner sig lyssnad på och inte känner sig trygg så beklagar vi naturligtvis den upplevelsen.