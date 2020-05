Under natten till torsdagen skedde ett inbrott i en lagerlokal i Bankeryd. Enligt polisen har märkeskläder till ett stort värde stulits. – Vi är förtegna om vad som har skett av respekt för den verksamhet som finns där, säger Thomas Agnevik vid polisen.

Klockan 7.57 på torsdagsmorgonen larmades polisen till en lagerlokal i Bankeryd efter att anställda hade upptäckt att det varit inbrott under natten.

När polisen kom fram kunde de konstatera att exklusiva märkeskläder till ett högt värde hade stulits i lokalen.

– Målsäganden är ett företag, men jag har inga uppgifter om vem som äger lokalen, säger Thomas Agnevik, presstalesperson vid polisen region Öst.

"Se om det kan hjälpa oss framåt"

Polisens kriminaltekniker har varit på platsen och gjort en brottsplatsundersökning och säkrat spår. En anmälan om grov stöld genom inbrott är upprättad, men det finns ännu ingen misstänkt gärningsperson.

Polisen vill inte säga var i Bankeryd som lokalen är belägen.

– Vi vill inte gå in på det av respekt för den verksamhet som bedrivs där, säger Agnevik.

Polisen är angelägen om att få in tips som kan sättas i samband med stölden. Den som har sett något, personer eller fordon, som betett sig på ett misstänkt sätt i Bankeryd under natten uppmanas att kontakta polisen via 114 14.

– Vi ska se om vi får in några tips samt analysera resultatet av brottsplatsundersökningen. Vi får se om det ger några spår som kan hjälpa oss framåt, säger Thomas Agnevik.