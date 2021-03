V: Vill växla upp arbetet mot sexhandeln :”Mycket prostitution kopplat till affärsresor”

Motionen lämnades in under Internationella Kvinnodagen. Det är flera faktorer som spelar in i att de två politikerna tagit initiativ i frågan.

Dels uppmärksammade razzior mot sexköp i kommunen, dels en kartläggning av Sveriges Radio över antal dömda för sexköp per kommun. I kartläggningen hade Jönköping 17 fall år 2019, Göteborg och Malmö 22 samma år.

– Vi ser att det finns en utsatthet i kommunen kopplat till de här frågorna, säger Julia Löf.

De vill bland annat satsa på något som kallas för MIKA- och KAST-mottagningar. Den här modellen finns redan i fyra andra kommuner berättar de. Det hela är en stödverksamhet, den riktar sig både mot de som vill sluta köpa sex (KAST) och till de som är i prostitution och i ett sexuellt självskadebeteende (MIKA).

– Det är otroligt viktigt att stötta dem som har erfarenhet av sex mot ersättning. Ofta har de mycket svåra trauman och har blivit utsatta för psykiskt och fysiskt våld som kräver specialkompetens att behandla, säger Michella Zayat.

De vill även att kommunen genomför en kartläggning om sex- och människohandel som presenteras för politikerna varje år. Därtill vill se mer utbildningsinsatser, dels för att åstadkomma attitydförändringar men också för att fler ska upptäcka varningssignaler.

– Vi kan jobba med informationsinsatser i skolan. Kommunen äger ju även Elmia med sin mässverksamhet. Vi ser mycket prostitution kopplat till affärsresor, där kan kommunen göra ett arbete för steppa upp sitt arbete. När det kommer till förvaltningar handlar det om kunskap så att socialtjänst och fältassistenter som möter mycket folk är uppmärksamma på varningssignaler, säger Julia Löf.

Men om man verkligen ska få dit sexköparna, är det inte mer polisärt arbete som krävs?

– Vi vill ju att så många sexköpare som möjligt blir dömda. Men jag pratade med polisens nationella samordnare i de här frågorna för en tid sedan. Han menade att om den här frågan är uppe på agendan från kommunens sida, så hjälper även det polisens arbete. Det går att jobba tillsammans i de här frågorna, säger Julia Löf.