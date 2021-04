Vaccineringen öppnas för sista gruppen i fas 3: ”Respektera ordningen”

Från och med den 3 maj kan gruppen 18-59 år i riskgrupp boka tid för vaccination, innan dess finns inga tider tillgängliga. Hur många tider som finns lediga beror på tillgången på vaccinet.

– Än en gång vill jag vädja till alla som inte tillhör riskgrupp att respektera ordningen. Det handlar om att rädda liv. Fas 4 startar preliminärt i maj så det är inte lång tid kvar, säger vaccinsamordnare Jonas Almgren i ett pressmeddelande.

Det går att boka tid via 1177 eller via vårdcentralen. Personal kommer via patientens journal kontrollera att de har någon av de diagnoser som hör till fas 3.

Socialt utsatta personer som har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19 ingår också i fas 3. Region Jönköpings län jobbar med kommunerna för att nå dessa personer.

Den som tillhör någon av de tidigare faserna i vaccinationen är också välkommen att boka tid. För personer med LSS och viss vårdpersonal måste de ha ett intyg från kommunen eller arbetsgivaren för att få vaccination.

Prioriteringsordningen bygger på att de med högst risk för allvarlig covid ska gå först. Syftet med ordningen är att rädda så många liv som möjligt och minska behovet av iva-vård.

Dessa kan boka vaccintid från och med 3 maj

► Du är 18-59 år och har en större risk att bli allvarligt sjuk. För att tillhöra en riskgrupp som är prioriterad för att vaccineras för covid-19 ska någon av följande diagnoser eller tillstånd i listan nedan finnas dokumenterade i din journal:

► Diabetes typ 1 och 2.

► Högt blodtryck (hypertoni som du tar någon medicin för dagligen).

► Hjärt-kärlsjukdom (till exempel hjärtinfarkt, förmaksflimmer, kärlkramp, arteriell insufficiens).

► Stroke (hjärnblödning eller hjärninfarkt).

► KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

► Svår och instabil astma.

► Annan kronisk lungsjukdom (till exempel lungfibros, cystisk fibros).

► Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

► Njursvikt.

► Leversvikt.

► Downs syndrom.

► Extrem fetma (BMI över 40).

► Neuromuskulär sjukdom (till exempel Multipel skleros eller ALS).

► Demenssjukdom.

► Kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning.

► Flerfunktionshinder med nedsatt andningskapacitet.