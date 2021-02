Vaggeryd, Mullsjö, Habo, Jönköping och Sävsjö är de kommuner som ökade mest under 2020. Vaggeryds kommun ökade med hela 1,8 procent under förra året. 1,8 procent är ändå långt från förra årets vinnare Trosa kommun som ökade befolkningen med 4,1 procent under ett år.

I botten på länslistan ligger Gislaved och Gnosjö kommuner. Gislaveds kommuns befolkningstapp blev så mycket som 1,1 procent medan Gnosjö förlorade 1 procent.

I Jönköping bodde det 142 427 personer när man räknade den 31 december 2020. Det är en ökning med 1 346 personer jämfört med vid samma datum 2019.