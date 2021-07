Vägvalet för nya Smot-chefen – så kan framtiden se ut på Spira • ”Förstår man inte konflikten kan man inte lösa den”

Efter flera år med arbetsmiljöproblem och splittring och kritik mot dyra musikaler går nu Smålands musik-och teater (Smot) vidare.

På måndag blir regionen klar med utnämningen av en ny chef för Smot, ett uppdrag som har sökts av 31 personer. Med hjälp av en stor påse pengar ska färdriktningen bli, enligt politikerna i regionens ana–nämnd, en större bredd i utbudet. Mer verksamhet till barn och unga, en ökad närvaro i länet, ett breddat utbud och tillgång till Spira för fria teatergrupper. Ingenting är prioriterat i uppdraget.

Men att samtidigt ha produktion i Spira och ute i länet. Hur ska det gå till?

– Det är inte min sak som politiker att lösa det utan verksamheten får se det som en utmaning. Jag förstår konflikten i att sitta i ett fantastiskt hus som Spira med alla tekniska resurser och att samtidigt flytta en hel orkester till biblioteket i Aneby. Men om man inte förstår den konflikten lyckas man inte heller lösa den. Det finns intressanta lösningar på det här och det går att skapa något nytt, hävdar Jon Hammarin Heinpalu.

Adam Starck (S) har liknande tankegångar. Han pekar på att 60 procent av den totala kulturbudgeten går till Smot och att man då måste ha en bred verksamhet.

– Det är vår egen skattefinansierade verksamhet och då måste vi ha en tydligare styrning från politiken, säger han.

Musikalerna, tycker Adam Starck, har tagit oproportionerligt stora resurser som gått ut över annan verksamhet.

Blir det bra med den nya inriktningen?

– Det finns alla förutsättningar. Smot har resurser som ingen annan har och en ny verksamhetschef är på väg in. I backspegeln borde man ha tagit tag i problemen tidigare och det kan man nog lära sig något av. Men man ska inte älta sönder den nya starten, säger Adam Starck.

Per Eriksson (C), ordförande i ana-nämnden, delar inte synen på att det krävs en starkare politisk ledning av Smot.

Hur ska Smot jobba?

– De får en påse pengar som ska räcka till bland annat verksamhet i hela länet, barn och vuxna, samverkan med kommunerna. Då funkar det ju inte om alla pengarna går till musikaler. Men detaljerna ska jag som politiker inte lägga mig i, det är verksamheten som råder över detta, säger Per Eriksson.

Finns det en tydlighet i beslutet?

– Ja, jag är trygg med det, säger Per Eriksson.

Den synen delas också av Monica Samuelsson (KD) första vice ordförande i ana-nämnden. Politikerna, anser hon, ska hålla sig på en armlängds avstånd.

– Smot kanske någon gång har råd med en större produktion och en annan gång satsar de mer på bredden. Det är väl det som är tjusningen, att man kan leverera båda, säger hon.

Vad tycker då Jon Hammarin-Heinpalu om inställningen att politikerna inte ska styra utan lämna över det till tjänstemännen?

– Jag står bakom beslutet vi har tagit men tycker att vi politiker kan spetsa till uppdraget mer, säger han.

Mycket hänger på den som blir chef

Kristina Nero (V) delar synen på att Smot måste minska ner på de stora produktionerna och att verksamheten måste ut i länet och vara med på förskolor och i skolor.

– Ut till folket helt enkelt. Framtiden får utvisa om det blir så, mycket hänger på den som blir chef. Det måste vara en person som har kunskapen om verksamheten och som kan nå ut till publiken, säger Kristina Nero.

Gun Lusth (M) har inte möjlighet att prata med JP men skickar ett sms om partiets synpunkter och skriver att M reserverade sig för sitt eget förslag till budget.

"Jag hoppas verkligen att när pandemin är över att egenfinansieringsgraden ska öka för Smot. I deras egen verksamhetsberättelse låg den på 13 procent 2019 och på sex procent 2020."

Lösningen, skriver Gun Lusth, "kan i framtiden vara mer digitaliserad produktion som flera kan ladda ner. Då kan både barn och äldre ta del av utbudet.”

Fakta: Mer om ana–nämnden

Förkortningen står för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet där regionens kulturfrågor ingår.

Per Eriksson (C) är ordförande i nämnden och enligt honom gäller beslutet om inriktning för Smot till och med år 2022. Nu under hösten ska nämnden börja med en revidering.

Smålands musik–och teater (Smot) är den största kulturinstitutionen i länet med en budget på 120 miljoner kronor om året.