Väktare slog larm – barn lämnades ensamma i sommarvarm bil

Händelsen utspelade sig i centrala Habo under torsdagseftermiddagen. Eftersom polisen inte hade någon resurs tillgänglig ombads vakten att hålla ett extra öga på barnen. Under tiden som vakten ringde in till polisen dök mamman till slut upp, berättar Peter Ström, vakthavande befäl hos polisen i Region öst.

– Mamman hade varit inne i en affär och det hade dragit ut på tiden. Vi bad parkeringsvakten att hålla ett samtal med mamman, säger Peter Ström.

Enligt polisen ska mammans reaktion ha räckt och ingen orosanmälan gjordes i ärendet. Hon misstänks inte heller för något brott, enligt polisen.