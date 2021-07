Väljare i kyrkovalet vilseleds på nätet – domänerna går inte till Svenska kyrkan: ”Vi kan förstå att det kan skapa förvirring”

Den 19 september är det dags för val till Svenska kyrkan, från fullmäktige på församlingsnivå till Kyrkomötet, det högsta beslutande organet. Röstberättigade är Svenska kyrkans 5,7 miljoner medlemmar.

Valdeltagandet är inte i närheten av valen till Sveriges politiska organ. 2017 gladde man sig över ett valdeltagande på drygt 19 procent som då var det högsta valdeltagandet sedan 1934.

Så kunskapsbehovet kring valet kan antas vara högt. Men den som söker information om valet via nätet och domänerna kyrkovalet.se och kyrkovalet.com hamnar någon helt annanstans än hos Svenska kyrkan och deras officiella valsajt.

Via länken kyrkovalet.com omdirigeras besökaren till en en sajt under svenska-zoner.com, en domän där olika fristående aktörer propagerar för att skapa zoner i Sverige där svenska seder, bruk , traditioner och kultur prioriteras.

Här sägs att Svenska kyrkan är kapad av vänsterextrema och islamvänliga element och man uppmanar den som ser sig som ”nationell och svensk patriot” att lägga sin röst på Sverigedemokraterna eller Alternativ för Sverige, AFS.

AFS säger sig vara ett parti som företräder Sverige och det svenska folkets gemensamma intressen. Stiftelsen Expo, Sveriges Radio och TT Nyhetsbyrån beskriver partiet som högerextremt.

På samma sätt hamnar den som sökt upp och klickar på länken kyrkovalet.se på en sajt som inte tillhör Svenska kyrkan. Istället omdirigeras besökaren till en sajt som tillhör nomineringsgruppen POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

POSK säger sig vilja vara ett alternativ i kyrkovalet till traditionella partier. I sin vision säger de att ”Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus”.

Hur de tänkt är det bättre att fråga de här nomineringsgrupperna själva om

På Svenska kyrkan känner man till de aktuella webbdomänerna sedan förra hösten. Men Svenska kyrkan har inte varit i kontakt med varken POSK eller AFS.

– Vi vet att de här organisationerna köpt domänerna. Men hur de tänkt är det bättre att fråga de här nomineringsgrupperna själva om, säger Jiang Millington, Svenska kyrkans kommunikatör inför kyrkovalet 2021.

Enligt Jiang Millingon har Svenska kyrkan valt strategin att samla all information kring valet under svenskakyrkan.se/kyrkoval. Tanken är att det ska skapa en transparens utåt och att besökaren ska vara förvissad om att det är just Svenska kyrkan som står bakom innehållet.

Hon bekräftar att personer hört av sig och att en del har ifrågasatt de aktuella domänerna, att deras utformning på ett bedrägligt sätt kan förespegla besökaren att det är officiell information om kyrkovalet.

Borde inte Svenska kyrkan registrerat domännamnen kyrkovalet.se och kyrkovalet.com för att undvika förvirring?

– Vi kan förstå att det kan skapa förvirring. Men vi har valt att vara konsekventa och samla allt under vår egen domän. Det blir knepigt att köpa alla tänkbara domäner för att undvika det här – kyrkoval, kyrkovalet, svenskakyrkanval och så vidare. Och sen har du alla ändelser som .net, .org, .com och liknande. Risken är så stor att det är något alternativ man glömt och då blir det förvirrande om vi missat något

Mot bakgrund av det som hänt, kan ni komma att ändra strategi?

– Det är klart att man ska se över beslut med jämna mellanrum, men vi känner oss trygga med att vi har en bra och fungerande strategi i det här valet, säger hon.

Mer fakta: Kyrkovalet 2021

Den 19 september är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar är välkomna att rösta. Valet görs i tre nivåer:

► Kyrkofullmäktige, lokalt, till församling eller, om om församling samverkar med andra församlingar i pastoratet.

► Stiftet, regionalt: Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. De 13 stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet.

► Kyrkomötet, nationellt; Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor.

► Svenska kyrkan har samlat all information om valet på sin sajt: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Källa: svenskakyrkan.se