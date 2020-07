Var tionde kvinna drabbas - ”det här är en folksjukdom”

Det visar ny läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet sammanställt.

– Siffrorna pekar på ett stort behov av forskning om varför sköldkörtelsjukdomar ökar så dramatiskt, inte minst hos unga kvinnor. Denna folksjukdom som drabbar var tionde kvinna i Sverige måste prioriteras högre, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Under 2019 behandlades 6,1 procent av kvinnorna i Jönköpings län för hypotyreos, medan siffran i hela landet var 7,6 procent. Bland kvinnor i åldern 20–39 år har förekomsten fördubblats – från 2,3 procent år 2006 till 4,5 procent år 2019. Det innebär en ökning med 91 procent under 14 år. I Jönköpings län var ökningen under samma period något högre, 92 procent.

Behövs kunskapsstöd

I en rapport från 2018 slår Socialstyrelsen fast att det behövs ett kunskapsstöd till regionerna för att möta den stora ökningen av patienter och minska de stora variationerna i hur patienterna behandlas. Trots att rapporten kom för två år sedan har arbetet med att ta fram ett sådant kunskapsstöd ännu inte påbörjats. I Sverige finns inte heller något nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdomar där uppföljning av behandling, livskvalitet, långtidseffekter och samsjuklighet dokumenteras.

– Trots behandling mår många personer med sköldkörtelsjukdom dåligt. För att fler ska må bra bör regionerna införa vårdprogram och kvalitetsregister som ökar kunskapen om hur vården fungerar och kan förbättras, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.

Mera fakta

Underfunktion i sköldkörteln, primär hypotyreos, är en av våra vanligaste kroniska sjukdomar. Sköldkörteln sitter under struphuvudet på halsens framsida och tillverkar hormoner som kontrollerar kroppens ämnesomsättning. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg. Vanliga symtom är trötthet, frusenhet, torr hud, minnesproblem och nedstämdhet. Hypotyreos behandlas genom att ersätta bristen på hormon med läkemedel som innehåller sköldkörtelhormon. Behandlingen är oftast livslång.

Hypotyreos behandlas i dag främst med levotyroxin (Levaxin/Euthyrox) som är det tredje vanligaste förskrivna läkemedlet till kvinnor under 2019. Förskrivningen av alternativ till standardbehandlingen ökar dock kraftigt, mer än förskrivningen av levotyroxin.