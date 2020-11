Vårdpersonal ordnade after work – nästan alla smittade på avdelning: ”Lätt att vara efterklok”

Enligt uppgift till tidningen har det bekräftats, via smittspårning, att coronasmittan på Östanå tagit sig in via personal.

I slutet av oktober ska anställda ha haft en gemensam after work.

I dag, två veckor senare, är större delen av ordinarie personalstyrkan bekräftat smittade och därmed även sjukskrivna.

– Det är inget jag fått bekräftat, om det skulle vara orsaken, svarar socialchef Lasse Jansson.

Han fortsätter:

– Vi vet ju att smittan sprids när man träffas och när man är tillsammans en längre tid. Har man haft någon form av social tillställning för flera veckor sedan så skulle det kunna vara en orsak.

– Det låter ju inte otroligt. Men jag vet inte, det räcker ju att en person är smittad och så kommer det in på något sätt till personal- eller kundgruppen.

Kände du till den här after worken?

– Nej, det känner jag inte till.

Hur ser du på att man haft en sådan?

– Det är lätt att vara efterklok. Rent generellt så var vi i allmänhet, då pratar jag om alla oss svenskar, mer noggranna under våren. I takt med att smittspridningen sjönk under sommaren så har folk i allmänhet slappnat av och återgått till ett lite mer normalt socialt liv och det är väl det vi ser effekterna av nu.

Enligt uppgift ska alla vårdtagare på den aktuella avdelningen, utom en, vara konstaterad smittad.

– Jag tycker att det är svårt att värdera och peka finger. Det är tufft för oss alla det här. Det viktigaste är att man alltid följer de rekommendationer som gäller i varje stund. Nu är det ett annat läge och då ska vi bete oss på ett annat sätt.

Men det har man inte gjort i det här fallet.

– Så kan det vara, om det är så att det kommit in från en social tillställning. Två meters avstånd har gällt hela tiden och det gäller oss alla människor.

– Det är inget försvar, men vi är sociala varelser, så det krävs en kraftig signal för att ändra det beteendet. Signalen om smittspridning har inte varit så kraftfull att folk orkat hålla uppe det beteendet. Det är det vi ser konsekvenserna av nu. Det drabbar både våra kunder och vår personal.

Hur har ni kunnat lösa det med personalen?

– Vi får ta in vikarier och hitta personal från andra avdelningar som får hjälpa till där det behövs. Vi har en stor grupp totalt sett av vård- och omsorgspersonal. Så länge sjukfrånvaron i allmänhet är begränsad till vissa delar, så kan vi hantera det. Annars blir det ju tufft såklart, riktigt tufft. Vi jobbar på så gott vi kan med de möjligheter och resurser vi har. Vår personal gör allt de kan för att hjälpa till och stötta varandra.