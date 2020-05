En patient fick en så kallad venport inopererad i november 2010 i samband med att en cancerbehandling skulle inledas. Detta var en subkutan venport, det vill säga en dosa med en slang som opereras in i ett blodkärl på halsen och under huden vid bröstkorgen. Genom en nål in i dosan kan sedan läkemedel eller dropp ges.

Venporten kan användas under flera år men plockas med hjälp av en mindre operation bort när behovet av den inte längre kvarstår.

Behandlingen av den aktuella patienten avslutades i mars 2011 och efter detta genomgick patienten kliniska kontroller med läkarbesök på onkologkliniken under några års tid.

I samband med en annan röntgenundersökning åtta år senare uppmärksammade röntgenpersonal att venporten satt kvar och kontaktade onkologmottagningen. En remiss för borttagande av venporten utfärdades.

Dock misslyckades försöket att ta ut venporten. Kateterslangen hade nämligen vuxit fast och risken för komplikationer med att försöka lossa denna bedömdes som för stor och därför avbröts ingreppet. Patienten kommer därför att ha kvar sin venport.

Enligt Region Jönköpings län ska patienten inte ha några kvarstående besvär.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.