Vetlanda BK i sorg efter dödsolyckan – ungdomarna hade kopplingar till klubben: ”Alla är bedrövade”

I torsdags skakades Vetlanda BK av det tragiska beskedet om en frontalkrock där fyra ungdomar var inblandade. Ungdomarna i bilen var AIK-supportar på väg för att se bortamatchen mot Kalmar FF i allsvenskan.

Under kvällen meddelade polisen att två pojkar hade dött i krocken. På fredagsmorgonen kom beskedet att ytterligare en pojke hade avlidit.

Nu bekräftar VBK:s ordförande Håkan Edvardsson att två av dem spelat i klubben tidigare och att den tredje i dag tillhörde organisationen. För klubben kom det tragiska beskedet som en chock.

– Det är jobbigt. Det gäller att vara så stark man kan nu, säger Edvardsson.

Under torsdagen hade kommunens posom-grupp en samling och under fredagseftermiddagen kommer Missionskyrkan i Vetlanda att hålla öppet.

– Vi har engagerat kommunens krisgrupp och kommer att ha en samling vid klockan 15.00 i Missionskyrkan i Vetlanda. Då hoppas vi att så många som möjligt kan komma. De som känner att det behöver det. Ledare, spelare och föräldrar, det här drabbar många, säger Edvardsson och fortsätter:

– Jag känner att vi får ett väldigt bra stöd. Våra tankar går till de drabbades familjer och alla som är nära de här personerna.

Håkan Edvardsson och de andra på kansliet har tagit emot mängder av reaktioner under fredagsförmiddagen. De är märkbart tagna.

– Det är väldigt många som ringer och många kommer hit och besöker oss. Många andra bandyklubbar i hela landet har också ringt och gett sitt stöd i sorgen.

Samtidigt har klubben under natten beslutat om att ställa in alla aktiviteter som var inplanerade under helgen för att istället finnas som stöd.

– Vi har tidigare tagit beslut på att ställa in alla aktiviteter i helgen. Två lag skulle ha varit iväg på cup, vi skulle ha haft en golftävling för sponsorer och en kick-off för ledare och funktionärer, säger Edvardsson.