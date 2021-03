Vetlandaattacken: ”Går emot allt som poliser lär sig” • Experten om polisens dödliga metod

På eftermiddagen onsdagen den 3 mars kom larmen. Poliser var på plats efter en kvart. Jonas Lindell, områdeschef för polisen på Höglander berättar:

– Personal som utgår från Vetlanda, både utredare och områdespolis, avbröt det som de arbetade med och begav sig mot platsen omedelbart när de fick kännedom om ärendet i Vetlanda. Och självklart var de då beväpnade och redo att möta en gärningsman, säger han.

Poliserna som utgår från Vetlanda var enligt Jonas Lindell på plats i ett tidigt skede.

– De deltog i insatsen tillsammans med övriga, med att jobba med skadade, avspärrning, utrymning och liknande. Jag är stolt över vårt arbete från samtliga som var inblandade. Vi visade stor handlingskraft, vi agerade resolut och med stort mod för att hindra ett pågående dödligt angrepp.

Polisens arbete i förra veckan handlade om något unikt; att stoppa pågående dödligt våld. Någon som kan mycket om det är säkerhetsexpert Lena Ljungdahl.

Hon berättar att efter terrorattacker i Paris, Nice, London och skolattacker i Finland insåg polis att en ny arbetsmetod behövs för att klara ett väldigt aktivt skadande och dödande som bara fortsätter tills gärningspersonen har stoppats.

– Egentligen borde sådant hanteras av insatsstyrkor eftersom det handlar om att öva och agera mot väldigt farliga personer. Men de kommer aldrig hinna vara på plats. De kommer att anlända när attacken är avslutad, säger Lena Ljungdahl.

Nationella taktiska rådet inom Noa, polisens nationella operativa avdelning, började år 2013 att ta fram metod för pågående dödligt våld, PDV.

– Alla poliser i yttre tjänst skulle efter förmåga kunna hantera sådana situationer som går emot allt som man har lärt sig, säger Lena Ljungdahl.

Hur då går emot?

– Allt annat ingripande handlar om att jobba säkert och metodiskt. Söka av platser görs metodiskt. Man ska ha fritt bakåt och inte gå förbi ställen som inte är genomsökta. Men det går inte vid PDV eftersom folk hinner bli dödade. Denna metod är tvärtom, åka så långt fram som möjligt och konfrontera så fort som möjligt.

I andra fall med våldsverkare kan förhandlare ta över och polisen hinna prata med folk runtomkring och säkra platsen.

– Men dessa vill inte förhandla. De vill döda och skada så många som möjligt och tar ofta livet av sig själva när de konfronteras av polisen. Eller så skapar de ”suicide by cop”.

Det betyder att gärningsmannen ser till att bli ihjälskjuten av polisen.

– Polisen övar på att springa mot faran med vetskap om att man kommer att möta en beväpnad person som vill döda människor. Då är man som polis väldigt beredd på att avsluta attacken.

Det är enormt krav på dessa poliser, säger Lena Ljungdahl.

– När hjärnan reagerar på rädsla försämras vår förmåga att fatta operativa beslut. Poliser är som alla andra människor. Men tack vare träningen fungerar kroppen eftersom man har nött in händelserna så många gånger att det sker automatiskt.

Polisen måste alltså bara fram och få stopp på händelsen.

– Man måste handskas med sina egna rädslor.

Och vem som helst kan bli den polis som kommer först.

– Det kan vara en radiobil som just tagit en snattare, någon som just mätt trafikhastigheten vid en skola eller två civilklädda som just haft förhör med ett barn, säger hon.

Trots dåliga förutsättningar måste polisen lösa de svåraste situationerna. Lena Ljungdahl säger att svenska poliser har testats och lyckats flera gånger.

– Det går inte att ge polisen i Vetlanda ett bättre betyg utifrån vad jag vet om händelsen, säger hon.

När övergår en händelse till PDV?

– Det är svårt. Vid Drottninggatan 2017 kom 280 larmsamtal på 10 minuter. Det rapporterades som rån, brand eller trafikolycka. Det var ett fullständigt kaos.

I dag har SOS Alarm ett PDV-index med ett åtgärdskort och man upprättar en krislinje med snabba beslut i ledningscentralen.

– Det handlar om att ta reda på vad som händer och var. Polisen behöver ju mentalt förbereda sig innan de kommer fram.

Men ofta finns inte den tiden.

– Första bil på plats avgör. De måste kunna fatta sekundbeslut utifrån det som de har framför sig, annars dör fler människor. Det är en del av denna metod. Det är tufft, säger Lena Ljungdahl.

Utbildningen är till stora delar mental träning där agerandet ska sitta i ryggmärgen trots skräck och flyktkänsla.

– När man har övat och nött finns det i minnesarkivet och fötterna rör sig av sig själva. Men poliser är inte robotar. Sådana poliser vill vi inte ha. Jag är superimponerad över alla som har agerat i alla skarpa händelser som har varit. Men jag hoppas att de får avlastning och samtal efteråt. Det gör saker med människor att vara med om sånt här, säger Lena Ljungdahl.

Fakta: Lena Ljungdahl

Lärare, föreläsare, säkerhetsexpert och före detta polis med erfarenhet av femton år som spanare och utredare inom polisen. Hon driver podden ”Över min döda kropp” tillsammans med kriminalteknikern Anna Jinghede. Avsnitt 26, 27 och 111 handlar om PDV.

På Instagram hittar du podden på @ljungdahlochjinghede.