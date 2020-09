Vi har flest nya coronafall per invånare i Sverige – så ser läget ut i Jönköping

De senaste två veckorna har länet fått 210 nya bekräftade fall av sjukdomen, enligt Newsworthy som har sammanställt statistik från Folkhälsomyndigheten. Sammanställningen visar att länet har 58 nya fall per 100 000 invånare på två veckor – vilket just nu är flest fall per invånarantal i landet.

Av kommunerna i länet har Värnamo kommun flest nya fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna; 182 fall. Jönköping ligger på andra plats med 79 fall per 100 000 invånare.

Det faktiska antalet personer som har bekräftats smittade i covid-19 de senaste 14 dagarna är 63 personer i Värnamo kommun respektive 79 i Jönköping, enligt Folkhälsomyndigheten.

När man ser till antal fall per 100 000 invånare ligger Värnamo kommun på tredje plats bland landets kommuner – bara Lessebo (288 fall/100 000 invånare) och Karlskoga (201 fall/100 000 invånare) ligger före.

Fotnot: Data över bekräftade fall per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.